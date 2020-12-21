Иран анонсировал отчет о катастрофе украинского самолета МАУ

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Иран в ближайшие дни опубликует технический отчет о катастрофе пассажирского самолета МАУ над Тегераном в январе текущего года и передаст его украинской стороне. Об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде, передает УНН со ссылкой на Iran International.

“Государственный департамент работает над тем, чтобы сделать ситуацию максимально прозрачной”, — заявил Хатибзаде, отвечая на недавнее заявление министра иностранных дел Канады касаемо дела об украинском самолете.

“Я призываю министра иностранных дел Канады и правительство Канады проявить дипломатичность и знать свои пределы, иначе они получат другой ответ”, — пригрозил он.

Ранее Канада обнародовала отчет об авиакатастрофе МАУ в Иране, в котором раскритиковала расследование Тегерана.

“Сегодня-завтра технический отчет будет опубликован до годовщины трагедии и будет направлен украинской стороне и другим причастным лицам”, — сказал Хатибзаде.

Как сообщал УНН, в конце прошлой недели заместитель Генерального прокурора Гюндуз Мамедов обсудил с представителями правоохранительных органов, дипломатического корпуса и судебных экспертов Канады активизацию сотрудничества между Украиной и Канадой, которая позволит повысить оперативность и качество расследования авиакатастрофы самолета авиакомпании МАУ.

Напомним, рейс PS752 “Тегеран-Киев” (самолет Boeing 737-800) “Международных авиалиний Украины” потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января утром. В результате авиакатастрофы погибли 176 пассажиров и членов экипажа, среди которых 11 украинцев и 63 граждан Канады.

Иранские войска 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за “враждебную цель”, а именно — за крылатую ракету. При этом, в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.