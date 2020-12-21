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Замруководителя ОП Татаров пришел в НАБУ: ему вручили подозрение

Замруководителя ОП Татаров пришел в НАБУ: ему вручили подозрение

Олег Татаров

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Заместителю руководителя Офиса Президента Олегу Татарову сегодня в Национальном антикоррупционном бюро Украины вручили уведомление о подозрении, передает корреспондент УНН.

"Я сегодня ... прибыл в Национальное антикоррупционное бюро для получения процессуального документа. Я получил сообщение о подозрении, расписался, дальше будут проводиться следственные действия", - рассказал Татаров.

Напомним, НАБУ и САП сообщили ранее, что заместителю председателя Офиса Президента Украины сообщено о подозрении в причастности к предоставлению неправомерной выгоды за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта по делу о завладении 81 млн грн Нацгвардии.

В НАБУ указывали, что заместитель председателя Офиса Президента Украины является третьим подозреваемым в совершении указанного преступления. Кроме него по делу подозреваются заместитель директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины (ч.3 ст.368 УК Украины) и бывший народный депутат, бывший конченый бенефициарный владелец ООО "Укрбуд Девелопмент" (ч.3 ст.369 УК Украины).

Источник: УНН
Теги: НАБУ, Офис президента Украины
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