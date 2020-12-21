Татаров передал свои полномочия в ОП на время расследования дела в отношении него

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Заместитель руководителя Офиса Президента Олег Татаров передал свои обязанности другому работнику ОПУ из-за расследования дела в отношении него Национальным антикоррупционным бюро. Об этом он заявил сегодня журналистам, передает корреспондент УНН.

"Кстати, перед тем как идти на процессуальное действие, еще ранее мною было инициировано временная передача моих обязанностей на другого работника Офиса Президента во избежание манипуляций..." - сказал Татаров.

Как сообщалось, Татарову 21 декабря в Национальном антикоррупционном бюро Украины вручили уведомление о подозрении.

Напомним, НАБУ и САП указывали, что сообщили заместителю председателя Офиса Президента Украины о подозрении в причастности к предоставлению неправомерной выгоды за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта по делу о завладении 81 млн грн Нацгвардии.

В НАБУ указывали, что заместитель председателя Офиса Президента Украины является третьим подозреваемым в совершении указанного преступления. Кроме него по делу подозреваются заместитель директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины (ч.3 ст.368 УК Украины) и бывший народный депутат, бывший конченый бенефициарный владелец ООО "Укрбуд Девелопмент" (ч.3 ст.369 УК Украины).