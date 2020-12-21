КИЕВ. 21 декабря. УНН. Ольга Буславец написала заявление на увольнение с должности первого заместителя министра энергетики Украины, сообщает УНН.

"Приняла такое решение. Сейчас комментариев о причинах и дальнейших планах не будет. Но дальше обязательно будет ..." - написала Буславец на своей странице в Facebook и обнародовала заявление на увольнение.

Добавим, что в документе Буславец указала, что просит освободить ее от должности с 22 декабря 2020 года.

Напомним, Ольга Буславец исполняла обязанности министра с апреля 2020 года. 20 ноября на внеочередном заседании правительства принято решение о признании утратившим силу распоряжения Кабинета министров Украины № 604 о временном возложении исполнения обязанностей министра энергетики на Ольгу Буславец. Она заняла должность первого заместителя министра энергетики.

В то же время, временное исполнение обязанностей министра энергетики возложено на Юрия Бойко, который до этого работал заместителем министра. На этом посту он может находиться не более 30 дней, согласно новому закону.

До этого в 2015 - 2017 годах Буславец работала директором Департамента электроэнергетического комплекса Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

2017 - 2020 - генеральный директор Директората энергетических рынков Министерства энергетики и угольной промышленности.