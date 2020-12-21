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Шмыгаль пообещал МВФ, что Украина будет придерживаться обязательств

Шмыгаль пообещал МВФ, что Украина будет придерживаться обязательств

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль приветствовал начало работы миссии МВФ в Украине и отметил, что несмотря на сложную экономическую ситуацию Украины будет придерживаться своих обязательств перед международными партнерами, передает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Премьер-министр поздравил старт очередной миссии МВФ в Украине. А также поблагодарил представителей Правительства, Офиса Президента, Национального банка Украины и всех причастных за работу, которая была выполнена для начала работы миссии", - говорится в сообщении.

Также Шмыгаль отметил, что правительство имеет четкое видение, как двигаться в части реформ в том числе антикоррупционной и судебной.

"Несмотря на сложную экономическую ситуацию мы все равно будем придерживаться тех принципов и тех обязательств, которых мы достигли с нашими международными финансовыми партнерами, с МВФ в частности", - добавил глава правительства.

Напомним, миссия МВФ по первого пересмотру программы stand-by начнется 21-23 декабря.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что правительство Украины ожидает очередной транш от Международного валютного фонда в феврале-марте следующего года.

На прошлой неделе Шмыгаль заявил, что Кабинет министров Украины ожидает в ближайшие дни объявления даты прибытия в страну миссии Международного валютного фонда. Также недавно министр финансов Украины Сергей Марченко по итогам заседания Верховной Рады рассказал, когда Украина сможет отказаться от заимствований МВФ.

Источник: УНН
Теги: МВФ, Украина
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