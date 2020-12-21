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Новости: Политика
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Витренко возглавил Минэнерго

Витренко возглавил Минэнерго

Юрий Витренко

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Экс-сотрудник НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко стал исполняющим обязанности министра энергетики. Об этом в своем Telegram-канале заявил нардеп Алексей Гончаренко, передает УНН.

"Юрия Витренко только назначили и.о. министра энергетики на экстренном кадровом Кабмине", - написал Гончаренко.

Напомним, Верховная Рада Украины в четверг, 17 декабря, не поддержала постановление о назначении Юрия Витренко первым вице-премьер-министром Украины - министром энергетики Украины. Соответствующее решение поддержали 186 народных депутатов Украины.

Тогда Витренко решил идти в заместители министра энергетики и уже подал декларацию.

Также сегодня стало известно, что Ольга Буславець написала заявление на увольнение с должности первого заместителя министра энергетики Украины.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Украина, назначения
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