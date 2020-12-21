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Украина пока не будет закрывать авиасообщение с Британией

Украина пока не будет закрывать авиасообщение с Британией

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Украина не будет приостанавливать авиасообщение с Великобританией в связи с появлением там нового штамма коронавируса. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, информирует УНН.

"Украина пока не будет закрывать авиасообщение с Великобританией. У нас визовый режим с британцами, что уже ограничивает количество пассажиров между нашими странами. Сейчас рейсы выполняются преимущественно для возвращения украинцев из обучению из-за границы домой на рождественские каникулы", - отметил чиновник.

По его словам, будет вестись мониторинг ситуации с COVID-19 в Великобритании и в случае необходимости это решение изменят.

Ранее УНН сообщал, что Министерство иностранных дел Украины вместе с другими государственными ведомствами внимательно отслеживает ситуацию с выявлением нового штамма коронавирусной болезни и призывает воздержаться от поездок в Великобританию.

Отметим, украинские СМИ ранее сегодня сообщили, что авиасообщение с Великобританией планирует закрыть и Украина. В МИД страны сообщение не подтвердили, как и не опровергли. При этом, гражданам Украины рекомендуют воздержаться от поездок в отдельные регионы Великобритании, в частности в ее столицу, на фоне распространения заболевания, вызванного новым типом коронавируса.

Напомним, уже около 30 стран мира ограничили сообщение с Великобританией в связи с выявлением там нового вида коронавируса.

Как сообщал УНН, Европейский Союз и Украина имеют соответствующую коммуникацию по вопросу распространения новой мутации коронавируса, которую обнаружили в Великобритании.

Так, новый штамм коронавируса был обнаружен на юго-востоке Англии. По словам британского премьер-министра Бориса Джонсона, он может быть на 70% заразнее, чем более ранняя форма.

Источник: УНН
Теги: Украина, Великобритания, Коронавирус, полеты
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