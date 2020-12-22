Украина представила Европейскому парламенту "Крымскую платформу"

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова приняла участие в онлайн-мероприятии на тему “Крымская платформа: Международный ответ на оккупацию” с участием депутатов Европарламента, Верховной Рады Украины и независимых экспертов. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины, передает УНН.

Эмине Джапарова рассказала об ухудшении ситуации во временно оккупированном Крыму и сообщила о растущей милитаризации полуострова, поставке Россией вооружений и средств, способных переносить ядерное оружие, размещении военного персонала и захвате бывших объектов хранения ядерного оружия.

“Все это представляет серьезную угрозу безопасности Азово-Черноморского и Средиземноморского регионов и требует усиленного внимания международного сообщества”, — подчеркнула первая заместитель министра иностранных дел Украины.

Она акцентировала на ответственности России за политические преследования, пытки, бесчеловечное обращение с заключенными, ограничении доступа к медицинской помощи, особенно в условиях распространения COVID-19.

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Первый заместитель министра также отдельно остановилась на незаконном отчуждении российской оккупационной властью украинского имущества на полуострове и случаях незаконного ведения бизнеса в оккупированном Крыму некоторыми европейскими компаниями.

“Эмине Джапарова приветствовала создание Европейским Союзом нового Глобального санкционного режима за нарушение прав человека и призвала ЕС назначить спецпредставителя по вопросам Крыма. Подчеркивая необходимость активизировать усилия по деоккупации Крыма и преодоления последствий оккупации, первый заместитель министра представила участникам мероприятия новую инициативу Украины — „Крымскую платформу“ и пригласила евродепутатов приобщиться к ее работе на парламентском направлении”, — сообщили в МИД.

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Добавляется, что мероприятие состоялось в рамках серии публичных мероприятий “Европейские дебаты”. Организаторами выступили Европейская партия консерваторов и реформистов и Представительство Украины при ЕС. Участники согласились с важностью привлечения парламентских кругов к усилиям по деоккупации полуострова, в том числе в рамках “Крымской платформы”.

Как сообщал УНН, по словам главы МИД Дмитрия Кулебы, саммит по деоккупации Крыма планируют провести в Киеве в мае 2021 года.

Напомним, “Крымская платформа” — это многоуровневая диалоговая платформа, ключевая цель которой — возвращение темы Крыма на высокий порядок международного внимания.