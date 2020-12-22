Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,04 0,2111  EUR: 34,18 0,0793 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Политолог назвал главные политические события уходящего года
Политолог назвал главные политические события уходящего года
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
5400

Украина представила Европейскому парламенту "Крымскую платформу"

Украина представила Европейскому парламенту "Крымскую платформу"

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова приняла участие в онлайн-мероприятии на тему “Крымская платформа: Международный ответ на оккупацию” с участием депутатов Европарламента, Верховной Рады Украины и независимых экспертов. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины, передает УНН.

Эмине Джапарова рассказала об ухудшении ситуации во временно оккупированном Крыму и сообщила о растущей милитаризации полуострова, поставке Россией вооружений и средств, способных переносить ядерное оружие, размещении военного персонала и захвате бывших объектов хранения ядерного оружия.

“Все это представляет серьезную угрозу безопасности Азово-Черноморского и Средиземноморского регионов и требует усиленного внимания международного сообщества”, — подчеркнула первая заместитель министра иностранных дел Украины.

Она акцентировала на ответственности России за политические преследования, пытки, бесчеловечное обращение с заключенными, ограничении доступа к медицинской помощи, особенно в условиях распространения COVID-19.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россия готовится к размещению ядерного оружия в оккупированном Крыму — Таран

Первый заместитель министра также отдельно остановилась на незаконном отчуждении российской оккупационной властью украинского имущества на полуострове и случаях незаконного ведения бизнеса в оккупированном Крыму некоторыми европейскими компаниями.

“Эмине Джапарова приветствовала создание Европейским Союзом нового Глобального санкционного режима за нарушение прав человека и призвала ЕС назначить спецпредставителя по вопросам Крыма. Подчеркивая необходимость активизировать усилия по деоккупации Крыма и преодоления последствий оккупации, первый заместитель министра представила участникам мероприятия новую инициативу Украины — „Крымскую платформу“ и пригласила евродепутатов приобщиться к ее работе на парламентском направлении”, — сообщили в МИД.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Експосол США: Вашингтон присоединится к “Крымской платформе”

Добавляется, что мероприятие состоялось в рамках серии публичных мероприятий “Европейские дебаты”. Организаторами выступили Европейская партия консерваторов и реформистов и Представительство Украины при ЕС. Участники согласились с важностью привлечения парламентских кругов к усилиям по деоккупации полуострова, в том числе в рамках “Крымской платформы”.

Как сообщал УНН, по словам главы МИД Дмитрия Кулебы, саммит по деоккупации Крыма планируют провести в Киеве в мае 2021 года.

Напомним, “Крымская платформа” — это многоуровневая диалоговая платформа, ключевая цель которой — возвращение темы Крыма на высокий порядок международного внимания.

Источник: УНН
Теги: Россия, Крым, Евросоюз
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.