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Зеленский уволил Ковалив и назначил Ермаку новую заместительницу

Зеленский уволил Ковалив и назначил Ермаку новую заместительницу

Юлия Ковалив

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Юлии Свириденко заместителем руководителя Офиса Президента Украины вместо Юлии Ковалив. Соответствующий документ от 22 декабря обнародовано на сайте главы государства, передает УНН.

"Назначить Свириденко Юлию Анатольевну заместителем руководителя Офиса Президента Украины", - говорится в тексте указа №581/2020.

Кроме того, сегодня Президент подписал указ №580/2020 об увольнении Юлии Ковалив с должности заместителя главы ОП.

Отметим, Ковалив занимала должность с сентября 2019 года. В Офисе Президента она отвечала за направление экономического развития.

Напомним, накануне народный депутат Украины Даниил Гетманцев сообщил, что Юлия Ковалив покинула пост заместителя главы Офиса Президента Андрея Ермака.

Источник: УНН
Теги: увольнение, Владимир Зеленский, Офис президента Украины

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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