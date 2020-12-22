Нападения на медиков: в Минздраве анонсировали изменения в законодательство по усилению наказания

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Министерство здравоохранения разработало изменения в законодательство относительно усиления ответственности за нападение на медицинских работников. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Я считаю, что наказание за нападение на медицинских работников ... должно очень строго наказываться и соответствующие изменения в законодательство уже разработаны и есть в Верховной Раде. Очень рассчитываем на принятие этого законопроекта. Кроме того, Минздрав разработал изменения в соответствующие законы и сейчас они проходят согласование с членами правительства, в которых будут предусмотрены при необходимости и по вызову медицинских работников - сопровождение Национальной полиции для осуществления вызова и осуществления своей работы", - подытожил он.

Как ранее сообщалось в УНН, в столице злоумышленник вызвал врачей для оказания ему помощи, по его словам, неизвестный якобы распылил ему в лицо газ. Когда приехали медики и начали оказывать помощь пострадавшему в карете "скорой", мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил с ними конфликт. В результате двое медиков получили телесные повреждения.

Добавим, что нападения на медиков происходят довольно часто. Так, осенью из-за отказа в заключении декларации в Житомирской области избили врача и медсестру.

До этого, в Киеве трое мужчин подошли к врачу и угрожая ножом - отобрали у него медицинское оборудование стоимостью 290 тысяч гривен.