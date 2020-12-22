Боевики продолжают наращивать боевую готовность - разведка

КИЕВ. 22 декабря. УНН. По данным разведки, боевики на Донбассе продолжают наращивать боевую готовность и нарушать договоренности отвода вооружения. Об этом сообщила капитан Юлия Шевченко из пресс-центра Министерства обороны Украины, информирует УНН.

"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование ВС РФ продолжает наращивать боевую готовность соединений и частей оперативной группировки российско-оккупационных войск", - сообщила она.

Отмечается, что основное внимание уделяется подготовке артиллерийских и минометных подразделений. При этом, по отдельным направлениям противник продолжает скрыто удерживать на гражданских промышленных объектах артиллерийские системы калибром 100 мм и более, нарушая договоренности по их отводу.

Кроме того, с участием инструкторов Южного военного округа ВС РФ проходят сборы с операторами беспилотных летательных аппаратов, расчетами противотанковых ракетных комплексов и снайперами оккупантов.

Напомним, военнослужащий из состава Объединенных сил попал в плен российско-оккупационных войск.