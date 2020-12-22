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"Стройте у нас": Резников рассказал, как "завести" на Донбасс иностранного инвестора

"Стройте у нас": Резников рассказал, как "завести" на Донбасс иностранного инвестора

Алексей Резников

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Для того, чтобы инвестор захотел прийти и вложить средства в развитие Донбасса, необходимо создать для него интересные условия. Подробнее об этом в интервью "Общественном" рассказал вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и заместитель главы делегации Украины в Трехсторонний контактной группе Алексей Резников, передает УНН.

"Нужно создать такой экономико-правовой ландшафт, чтобы инвестор захотел прийти и вложить в рискованную территорию... Мы должны создать интересные условия. Сегодня после пандемии мир изменился, на рынках много свободных денег. Надо сделать, чтобы эти дешевые деньги были готовы прийти в рискованную зону", - сказал Резников.

По его мнению, пандемия коронавируса стала свидетельством того, что размещение производства в КНР дает большие риски.

"Мы говорим: стройте производство у нас. Рабочая и квалифицированная сила, многие увольняются из шахт, которые закрываются. Бизнес интересует упрощенные процедуры регистрации, справедливая судебная система, страхование рисков. Даже налоги, льготные условия, пошлины - на 7 или 8-м месте в этом списке. Чтобы покрывать риски, нужно создать страховой фонд, в который правительство что-то долно положить из бюджета, а страховые международные компании с радостью пойдут в этот бизнес", - пояснил вице-премьер.

Кроме того, по словам украинского министра, бизнес интересует вопрос инфраструктуры, рабочей силы и рынка збыта - а это значит, что в Украине необходимо построить качественные дороги.

"В Луганской и Донецкой областях уже строятся дороги. Это и проект строительства железнодорожного пути в 60 км в Луганской области, где есть тупик, которым отрезано агробизнес от основной железнодорожной магистрали. Мы занимаемся этим с Европейским инвестиционным банком и Укрзализныцей. Если его достроить, мы дадим возможность вывозить грузы и пассажиров и этот "мешок" перестанет быть "мешком", начнет жить нормальной жизнью. Предварительно стоимость проекта 70-80 млн евро и Европейский инвестбанк готов нас поддержать. Ну а рынок сбыта - это ЕС", - пояснил он.

Также Резников напомнил, что Украина имеет действующее Соглашение об ассоциации с ЕС.

"Здесь можно строить производство с нуля. Все это входит в концепцию будущей Стратегии экономического развития Донецкой и Луганской областей, которую мы закончили писать. Правительственный комитет уже рекомендовал ее правительству к утверждению. Если правительство ее утверждает в ближайшее время, мы становимся субъектами для разговоров с послами, которые готовы говорить с представителями бизнеса своих стран", - отметил он.

Напомним, ранее в Министерстве реинтеграции временно оккупированных территорий подготовили концепцию создания "Территорий приоритетного развития" вдоль линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях, а также, возможно, в Херсонской области, которая граничит с временно оккупированной Автономной республикой Крым. 15 декабря документ перешел на согласование в правительственный комитет.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, инвестиции
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