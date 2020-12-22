Количество заявок на "карантинные" 8 тысяч для ФЛП перевалило за 300 тысяч

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Для получения поддержки бизнеса на карантине, объявленного в январе, в виде единовременного пособия в 8 тыс. гривен через государственный сервис "Дия" подали заявления более 300 тыс. лиц. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе Минцифры в ответ на запрос.

"По состоянию на 10:30 22 декабря через мобильный приложение Дия подали заявление 239 405 ФЛП и наемных работников, через портал - 63 003, всего - 302 408", - говорится в ответе на запрос.

Напомним, с 14 декабря портал "Дия" начал принимать заявки на получение от государства 8 тыс. гривен одноразовой помощи малому бизнесу из-за карантина в январе.

Наемные работники и ФЛП, деятельность которых подпадает под запрет в период усиленного карантина в январе, могут оформить заявку на получение помощи с 14 до 31 декабря.

Как заявлял премьер-министр Денис Шмыгаль, государственную поддержку в 8000 гривен, предназначенную для людей, которые могут потерять доходы в случае введения жестких карантинных ограничений, смогут получить 1,2 млн украинцев.

Как сообщал УНН, инициированные Президентом Владимиром Зеленским законы по поддержке бизнеса на период карантина, предусматривающие помощь в 8 тыс. гривен для ФЛП, списание и отсрочку погашения налогового долга, заработали с 10 декабря.