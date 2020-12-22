Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,04 0,2111  EUR: 34,18 0,0793 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Политолог назвал главные политические события уходящего года
Политолог назвал главные политические события уходящего года
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
13530

Количество заявок на "карантинные" 8 тысяч для ФЛП перевалило за 300 тысяч

Количество заявок на "карантинные" 8 тысяч для ФЛП перевалило за 300 тысяч

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Для получения поддержки бизнеса на карантине, объявленного в январе, в виде единовременного пособия в 8 тыс. гривен через государственный сервис "Дия" подали заявления более 300 тыс. лиц. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе Минцифры в ответ на запрос.

"По состоянию на 10:30 22 декабря через мобильный приложение Дия подали заявление 239 405 ФЛП и наемных работников, через портал - 63 003, всего - 302 408", - говорится в ответе на запрос.

Напомним, с 14 декабря портал "Дия" начал принимать заявки на получение от государства 8 тыс. гривен одноразовой помощи малому бизнесу из-за карантина в январе.

Наемные работники и ФЛП, деятельность которых подпадает под запрет в период усиленного карантина в январе, могут оформить заявку на получение помощи с 14 до 31 декабря.

Как заявлял премьер-министр Денис Шмыгаль, государственную поддержку в 8000 гривен, предназначенную для людей, которые могут потерять доходы в случае введения жестких карантинных ограничений, смогут получить 1,2 млн украинцев.

Как сообщал УНН, инициированные Президентом Владимиром Зеленским законы по поддержке бизнеса на период карантина, предусматривающие помощь в 8 тыс. гривен для ФЛП, списание и отсрочку погашения налогового долга, заработали с 10 декабря.

Источник: УНН
Теги: бизнес, помощь, карантин
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.