Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,04 0,2111  EUR: 34,18 0,0793 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Политолог назвал главные политические события уходящего года
Политолог назвал главные политические события уходящего года
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
91590

Украина не может обращаться в Международный суд за компенсацией за преступления РФ: Резников объяснил, почему

Украина не может обращаться в Международный суд за компенсацией за преступления РФ: Резников объяснил, почему

Алексей Резников

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Украина не сможет обратиться в Международный уголовный суд по выплатам компенсации за военные преступления России на Донбассе и в Крыму, пока не ратифицирует Римский статут. Об этом в интервью Громадскому сказал вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Алексей Резников, передает УНН.

Вице-премьер напомнил, что суд в Гааге недавно принял решение о начале официального расследования по иску Украины относительно военных преступлений и преступлений против человечности на востоке Украины и в Крыму.

"Предварительное изучение позволило гаагским юристам выявить факты умышленных убийств, пыток, сексуального насилия, депортации, принудительного призыва местных жителей в армию страны-оккупанта и другие преступления, предусмотренные Римским статутом. Это означает, что есть субъект, тот, кто несет ответственность, в том числе, юридическую в международных институтах, когда люди будут обращаться за возмещением - это страна-агрессор - Россия. Но пока Украина не ратифицирует Римский статут, мы не можем просто подать заявление", - сказал он.

Так, ранее прокурор Международного уголовного суда объявила о завершении этапа предварительного изучения событий, имевших место в Украине, начиная с 20 февраля 2014 года.

Прокурор пришла к выводу о том, что Международный уголовный суд обладает юрисдикцией рассмотреть дело по существу, и она готова начать расследование. Министерство иностранных дел Украины приветствует такой вывод.

Как сообщал УНН, в МИД Украины уверены, что привлечение инструментов Международного уголовного суда позволит привлечь к ответственности лиц, совершивших военные преступления и преступления против человечности на оккупированных территориях Крыма и Донбасса.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Международный суд ООН
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.