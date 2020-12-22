Украина не может обращаться в Международный суд за компенсацией за преступления РФ: Резников объяснил, почему

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Украина не сможет обратиться в Международный уголовный суд по выплатам компенсации за военные преступления России на Донбассе и в Крыму, пока не ратифицирует Римский статут. Об этом в интервью Громадскому сказал вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Алексей Резников, передает УНН.

Вице-премьер напомнил, что суд в Гааге недавно принял решение о начале официального расследования по иску Украины относительно военных преступлений и преступлений против человечности на востоке Украины и в Крыму.

"Предварительное изучение позволило гаагским юристам выявить факты умышленных убийств, пыток, сексуального насилия, депортации, принудительного призыва местных жителей в армию страны-оккупанта и другие преступления, предусмотренные Римским статутом. Это означает, что есть субъект, тот, кто несет ответственность, в том числе, юридическую в международных институтах, когда люди будут обращаться за возмещением - это страна-агрессор - Россия. Но пока Украина не ратифицирует Римский статут, мы не можем просто подать заявление", - сказал он.

Так, ранее прокурор Международного уголовного суда объявила о завершении этапа предварительного изучения событий, имевших место в Украине, начиная с 20 февраля 2014 года.

Прокурор пришла к выводу о том, что Международный уголовный суд обладает юрисдикцией рассмотреть дело по существу, и она готова начать расследование. Министерство иностранных дел Украины приветствует такой вывод.

Как сообщал УНН, в МИД Украины уверены, что привлечение инструментов Международного уголовного суда позволит привлечь к ответственности лиц, совершивших военные преступления и преступления против человечности на оккупированных территориях Крыма и Донбасса.