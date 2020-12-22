Минкульт отменил трансляцию борщ-батла пяти министров

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Министерство культуры и информационной политики по техническим причинам отменило онлайн-трансляцию борщ-батла пяти руководителей украинских министерств. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook Минкульта.

"К сожалению, по техническим причинам онлайн-трансляции батла министров не будет. Но без паники. Борщи мы все же сварим, попробуем и определим среди них победный. Кто станет его автором или авторкой - вы узнаете через час в нашем видео политической кухни. Поэтому мы просим немного терпения. А вы пока ждете, болейте за борщ", - говорится в сообщении.

Добавим, что в пятницу 25 декабря, запланирован общий стрим по приготовлению борща.

Отметим, что сегодня, 22 декабря, должна была состояться онлайн-трансляция батла по приготовлению украинского борща с участием министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины Романа Абрамовского, министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко, вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, министра иностранных дел Дмитрия Кулебы и министра юстиции Дениса Малюськи. Мероприятие должен был модерировать кулинар Евгений Клопотенко.

Напомним, в Минкульте работают над включением украинского борща в культурное наследие ЮНЕСКО.