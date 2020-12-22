ФЛП пришли митинговать ко Дворцу "Украина", где должен состояться концерт "Квартала"

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Участники массовой акции "SaveФОП" пришли ко Дворцу "Украина", где сегодня должен состояться концерт "Вечернего квартала", передает УНН.

Так, участники акции протеста "SaveФОП" пришли ко Дворцу Украина. Концерт "Вечернего квартала" там запланирован на 19:00.

Как сообщалось, Президент Украины Владимир Зеленский создал Совет по вопросам содействия развитию малого предпринимательства. На первом заседании договорились как можно быстрее подготовить решение по проблемным вопросам бизнеса. Об этом сообщили в пресс-службе ОПУ на фоне того, как на 22 декабря анонсирована новая акция "SaveФОП" на столичном Майдане Независимости.

Нардеп Александр Качура заявил, что в Раде собрали подписи о проведении внеочередной сессии по "ФЛП".

Напомним, что акции протеста ФЛП начались с 1 декабря, они требуют отмены карантина, а также выступают за отсрочку введения обязательного использования кассовых аппаратов.

Как сообщал УНН, 15 декабря состоялась очередная волна протестов, а на Майдане Независимости в Киеве произошло столкновение между митингующими - участниками акции "SaveФОП" и правоохранителями.