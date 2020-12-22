Зеленский обсудил с Макроном вакцину от COVID-19 и Донбасс

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном о содействии в получении Украиной лицензированной вакцины от COVID-19 и Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента Украины, передает УНН.

“Благодарю вас за согласие помочь с ускорением предоставления вакцины против COVID-19. Это жест настоящей дружбы”, — сказал Зеленский.

Отмечается, что значительное внимание во время разговора было посвящено вопросу достижения мира на Донбассе. Макрон заверил, что Франция будет продолжать принимать все необходимые меры для продвижения в мирном процессе. При этом французский лидер подчеркнул важность соблюдения сторонами договоренностей, достигнутых во время Парижского саммита в Нормандском формате.

В свою очередь Зеленский акцентировал внимание на том, что Украина выполнила все договоренности лидеров “Нормандской четверки”, и поблагодарил лидера Франции за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и мирных инициатив украинской стороны.

Кроме того, Президент Украины пожелал президенту Франции скорейшего выздоровления от коронавируса, а также поздравил его с днем рождения.

Добавим, что Эммануэль Макрон подтвердил намерение осуществить официальный визит в Украину, как только это позволит эпидемическая ситуация.

Как сообщал УНН, Зеленский назвал главный внешнеполитический приоритет для украинских дипломатов установление мира и восстановление территориальной целостности Украины. Президент также призвал послов присоединиться к переговорам о получении вакцины от COVID-19.