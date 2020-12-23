В оккупированном Крыму заверили, что никто не сможет продать коллекцию вин "Массандры"

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Никто не сможет продать коллекционное вино винзавода "Массандра" в оккупированном Крыму, поскольку "оно защищено федеральным законом". Об этом заявил так называемый российский "глава Крыма" Сергей Аксенов, сообщает УНН со ссылкой на "Крым.Реалии".

"Коллекция, о которой все говорят, на сегодняшний день под запретом на отчуждение. Там 10 тыс. единиц - эталонное вино, эталонные бутылки, которые не подлежат отчуждению и защищены федеральным законом. То есть никто продать не сможет", - сказал Аксенов.

Напомним, дочерняя компания банка "Россия" ООО "Южный проект" купила акции винзавода "Массандра", который находится в оккупированном Крыму, за более чем 5,3 млрд рублей (более 72,6 млн долларов).

По данным Forbes, основным акционером банка "Россия" является Юрий Ковальчук, которого СМИ называют "кассиром Путина".

В МИДе Украины заявляли, что "пустив с молотка" активы незаконно экспроприированного украинского концерна "Массандра", Россия в очередной раз нагло нарушила нормы международного гуманитарного права. Это решение является юридически ничтожным. А в Минреинтеграции анонсировали санкции и судебное преследование за продажу крымской "Массандры".

После незаконной оккупации Крыма украинский госконцерн "Массандра" был объявлен собственностью Управления делами президента России. В материковой Украине продолжает действовать госконцерн "Национальное производственно-аграрное объединение "Массандра", владельцем которого является Хозяйственно-финансовый департамент Секретариата Кабмина Украины.