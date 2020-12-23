Комитет ВР по нацбезопасности выразил недоверие министру обороны - Дубинский

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны выразил недоверие министру обороны Андрею Тарану. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский, передает УНН.

"Комитет по нацбезопасности ВР выразил недоверие министру обороны Тарану", - сообщил нардеп.

Отметим, что официальной информации по этому поводу по состоянию на сейчас нет. Так, на сайте комитета указано, что последнее заседание состоялось 16 декабря.

Между тем, ранее появилась информация о том, что заместитель председателя комитета Марьяна Безуглая сообщала, что этот комитет может инициировать смену министра обороны Андрея Тарана.

Напомним, Таран возглавляет Минобороны с 4 марта 2020 года.

Тогда Верховная Рада Украины поддержала представление Президента Украины Владимира Зеленского о его назначении на должность министра обороны Украины. За соответствующее решение проголосовали 285 народных депутатов.

Кандидатуру Тарана в Раде представил Руслан Стефанчук.

Справка: Андрей Таран был представителем Украины в Совместном центре контроля и координации на Донбассе, который был создан для мирного урегулирования с участием представителей Украины и РФ. В сентябре 2015-го назначен в рабочую подгруппу по вопросам безопасности в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе на переговорах в Минске. Работал три месяца, до ноября. В декабре 2015 года назначен на должность первого заместителя командующего Сухопутных войск ВСУ, где числился до апреля 2016-го. С 2016-м уволен в запас по достижению предельного возраста генеральской службы.

Напомним, недавно Министерство обороны Украины впервые в истории заключило прямые внешнеэкономические соглашения на товары военного назначения. Ряд оборонных контрактов с Турцией подписал министр обороны Украины Андрей Таран.