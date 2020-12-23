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Степанов стал на защиту "Ремдесивира": заявления о неэффективности средства основаны на "каких-то публикациях"

Степанов стал на защиту "Ремдесивира": заявления о неэффективности средства основаны на "каких-то публикациях"

Максим Степанов

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что антикоронавирусное лекарственное средство "Ремдесивир" уже спасло много жизней, хотя когда эти лекарства закупались, появились "эксперты", которые говорили, что они не нужны, "ссылаясь на какие-то публикации". Об этом он сказал во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Мы дополнительно закупаем лекарства, которые являются дорогостоящими, не учитывают эти тарифы, и сразу их распределяем по нашим больницам. Так было с лекарственным средством "Ремдесивир", который уже спас много жизней. Потому что вы помните, что когда мы закупили это лекарственное средство, у нас начало появляться какое-то количество так называемых "экспертов", которые имеют такое же отношение к медицине, как я к космической отрасли. Но они думали, что обязательно надо прокомментировать, что это тот препарат, который нам не нужен, ссылаясь на какие-то публикации. Но я уверенно доверял и доверяю украинским врачам. И они доказали, в том числе сейчас, при "Ремдесивире". Так как мы его используем, что он реально спасает жизни украинцев, а это главное. Так же мы добавили и иммуноглобулины, так же мы добавили и "Тоцилизумаб" - другое лекарственное средство", - сказал Степанов.

Напомним, в октябре Украина должна была получить первые 18 тыс. доз "Ремдесивира" для лечения COVID-19, когда в ВОЗ назвали эти лекарства неэффективными против COVID-19.

Впоследствии в ноябре в ВОЗ повторно заявили, что не рекомендуют использовать "Ремдесивир" при лечении пациентов с COVID-19, однако в Минздраве закупили вторую партию "Ремдесивира" для лечения больных COVID-19.

Источник: УНН
Теги: лекарства, ВОЗ, Коронавирус, карантин, Максим Степанов
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