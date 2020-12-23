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СК России выдвинул "обвинения" и объявил в розыск оправданного нацгвардейца Маркива

СК России выдвинул "обвинения" и объявил в розыск оправданного нацгвардейца Маркива

КИЕВ. 23 декабря. УНН. СК Российской Федерации предъявил обвинение и объявил в розыск военнослужащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива, обвиняемого в якобы убийстве двух журналистов под Славянском в мае 2014 года и ранее оправданного Миланским апелляционным судом, пишет УНН со ссылкой на сообщение российского ведомства.

“В Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации расследуется уголовное дело об убийстве в Украине российского гражданина Андрея Миронова”, — заявили в СК РФ.

Российские следователи считают, что: “военнослужащий войсковой части 3066 Северного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины гражданин Украины Виталий Маркив, имеющий также гражданство Итальянской Республики, 24.05.2014 находился на позиции в районе горы Карачун близ города Славянска на Донбассе. Маркив, состоящий в преступном сговоре с командованием указанной войсковой части и военнослужащими регулярных подразделений Вооруженных Сил Украины, передал командованию для нанесения артиллерийского удара координаты российского гражданина Миронова, итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли и французского журналиста Вильяма Рогуелона. Они прибыли для фотосъемки последствий вооруженного конфликта и следовали в направлении железнодорожного переезда пгт. Андреевка”.

В СК утверждают, что после этого Маркив якобы: “произвел в указанных лиц выстрелы из автомата Калашникова, чтобы до начала артиллерийского обстрела они не могли покинуть местность в попытках укрыться. В результате спровоцированного Маркивым артиллерийского удара не участвующие в вооруженном противостоянии Миронов и Роккелли погибли, а Рогуелон получил ранения”.

“С учетом показаний свидетелей и иных материалов уголовного дела вынесено постановление о предъявлении обвинения Маркиву в совершении преступления, предусмотренного п.п. „е“, „ж“, „л“ ч. 2 ст. 105 УК РФ, ответственность за которое предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы. Маркив объявлен в международный розыск, по ходатайству следствия судом в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу”, — добавили там.

Напомним, что ранее Басманный суд Москвы заочно “арестовал” Виталия Маркива. В суде не уточнили других подробностей, однако источник российского агентства ТАСС в правоохранительных органах подчеркнул, что речь идет именно о военнослужащем Национальной гвардии Украины Виталии Маркиве, оправданном 3 ноября этого года Апелляционным судом Милана.

4 ноября Виталий Маркив вернулся в Украину. Нацгвардеец предположил участие Российской Федерации в организации его ареста и вынесении приговора.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, СК РФ
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