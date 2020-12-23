Похороны Кернеса: в Харькове отменили участие около полсотни военных городского гарнизона

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Участие 50 военных харьковского гарнизона в похоронах городсокого главы Геннадия Кернеса, которые пройдут сегодня, было отменено. Об этом говорится в сообщении Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба в Facebook, передает УНН.

"По предварительной информации, на церемонии прощания и похоронах предполагалось пребывание первых лиц государства, поэтому руководствуясь положением устава, начальник Харьковского гарнизона издал приказ о привлечении к церемонии около пятидесяти военнослужащих. Позже, когда стало известно, что указанные лица на погребение городского головы не прибудут, приказ начальника Харьковского гарнизона об участии военнослужащих в церемонии был отменен", - говорится в сообщении университета.

Напомним, ранее сегодня началась четырехчасовая церемония прощания с Харьковским городским главой Геннадием Кернесом в фойе Харьковского национального академического театра оперы и балета им. Н. В. Лысенко.

Так, мэр Харькова Геннадий Кернес скончался 17 декабря в возрасте 61 года в Германии. Его тело доставили из Берлина в Харьков самолетом 21 декабря.

11 декабря стало известно, что у Кернеса не работают обе почки и чиновник проходит процедуру гемодиализа. Ранее Геннадий Кернес переболел COVID-19 и из-за осложнений с 16 сентября лечился в немецкой клинике "Шарите".

Напомним, Геннадий Кернес был секретарем Харьковского городского совета в течение 2002 года и в течение 2006-2010 годов. В 2010 году впервые был избран городским главой.

Кернес был избран мэром Харькова во время последних местных выборов в первом туре 25 октября 2020 года с результатом 60,34% голосов избирателей.

9 декабря Геннадий Кернес получил полномочия мэра Харькова без присяги. Этот мэрский срок был бы третьим для Кернеса.