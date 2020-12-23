Дела Майдана: суд дал разрешение на заочное расследование в отношении экс-главы СБУ Якименко

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Печерский районный суд города Киев дал разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении бывшего главы Службы безопасности Украины Александра Якименко. Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генерального прокурора, информирует УНН.

"При участии прокуроров Офиса Генерального прокурора Печерским районным судом города Киева удовлетворено ходатайство следователя Государственного бюро расследований о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования в отношении бывшего главы Службы безопасности Украины, который скрывается от органов следствия и суда. Такое решение суда дает право стороне обвинения в проведении досудебного расследования в отношении подозреваемого в его отсутствии (in absentia)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что разрешение предоставлено в уголовном производстве по подозрению бывших президента Украины, главы Службы безопасности Украины и его первого заместителя, министра внутренних дел Украины и его заместителя, командующего внутренних войск МВД Украины и других высокопоставленных должностных лиц в организации в составе преступной группировки с 18 по 20 февраля 2014 года незаконного препятствования проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций, превышения власти и служебных полномочий, что привело к наступлению тяжких последствий, умышленных убийств и покушений на умышленные убийства, умышленного нанесения тяжких телесных повреждений, а также дезертирства (ч. 3 ст. 28 ст. 340; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 365; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27 п. п. 1, 5, 12 ч . 2 ст. 115, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15 п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 121; ч.1 ст. 408 УК Украины).

Добавим, что в 2018 году суд уже давал разрешение на заочное следствие относительно экс-главы СБУ Якименко.

Тогда стало известно, что в "деле расстрелов на Майдане" фигурируют шесть человек - экс-президент Янукович, бывший глава СБУ - Якименко, его заместитель Тоцкий, экс-министр внутренних дел Захарченко и его заместители Федчук и Ратушняк.

Напомним, 15 декабря Печерский районный суд Киева предоставил разрешение на осуществление заочного досудебного расследования в отношении бывшего министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко.