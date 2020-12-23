Кабмин предлагает штрафовать за нарушение самоизоляции

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Кабмин согласовал законопроект, предусматривающий административную ответственность за нарушение самоизоляции или обсервации. В проекте закона предлагаются штрафы в размере от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть - от 3400 до 8500 гривен. Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передает УНН.

"Нарушение лицом порядке обязательной самоизоляции, обсервации установленной в решении о карантине, если это не привело к распространению особо опасной болезни - влечет за собой наложение штрафа от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан", - говорится в проекте закона Украины "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях с целью предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19)".

Напомним, 21 ноября, вступил в силу закон о штрафах за отсутствие масок в транспорте.