Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,25 0,2122  EUR: 34,57 0,3858 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Смена правительства, премьер-министра и вакцинация: эксперт дал политический прогноз на 2021-й год
Смена правительства, премьер-министра и вакцинация: эксперт дал политический прогноз на 2021-й год
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
7920

Кабмин предлагает штрафовать за нарушение самоизоляции

Кабмин предлагает штрафовать за нарушение самоизоляции

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Кабмин согласовал законопроект, предусматривающий административную ответственность за нарушение самоизоляции или обсервации. В проекте закона предлагаются штрафы в размере от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть - от 3400 до 8500 гривен. Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передает УНН.

"Нарушение лицом порядке обязательной самоизоляции, обсервации установленной в решении о карантине, если это не привело к распространению особо опасной болезни - влечет за собой наложение штрафа от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан", - говорится в проекте закона Украины "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях с целью предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19)".

Напомним, 21 ноября, вступил в силу закон о штрафах за отсутствие масок в транспорте.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, штраф, Коронавирус, карантин
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.