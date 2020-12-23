Объявление в розыск Маркива: Украина предупредила Интерпол о провокации со стороны России

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Национальное центральное бюро Интерпола в Украине направило в Генеральный секретариат Интерпола информацию о возможной провокации со стороны РФ об объявлении в розыск военнослужащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МВД.

"11 декабря 2020 года Национальное центральное бюро Интерпола в Украине направило в Генеральный секретариат Международной организации уголовной полиции информацию о возможной попытке неправомерного использования информационной системы Интерпол", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в информации, превентивно направленной Национальным бюро в Украине в штаб-квартиру Интерпола сообщалось, что обнародование в открытых источниках информации намерения Следственного Комитета РФ объявить старшего сержанта НГУ Виталия Маркива в международный розыск с использованием инструментов Интерпола противоречит ст. 3 Устава организации и нарушает правила обработки информации, поскольку обвинения Виталия Маркива являются необоснованными и политически ангажированным.

Так, генеральный секретариат Интерпола подтвердил получение информации и поблагодарил украинских коллег за сотрудничество.

"Генеральный секретариат подтверждает получение Вашего сообщения, приведенного ниже, и хотел бы поблагодарить ваше Бюро за постоянное участие в обеспечении целостности своих баз данных Интерпола", - говорится в письме, полученном НЦБ Украины в тот же день 11 декабря 2020 года.

Глава МВД Арсен Аваков подчеркнул, что Национальная полиция Украина системно мониторит информацию по так называемому "делу Маркива" и превентивно направила в Интерпол соответствующее предупреждение о возможной провокации со стороны РФ.

"Попытки путинского режима организовать фейковое дело в отношении Нацгвардейца Виталия Маркива уже провалились в суде Италии, теперь он пытается использовать инструменты Интерпола. Однако, Интерпол - серьезная международная организация, которая не допускает таких дешевых провокаций. Единственное, чего добился следом РФ - Виталий Маркив пока не сможет путешествовать по Золотому кольцу России. Но так будет не всегда!" - заявил Аваков.

Напомним, СК Российской Федерации обвинил и объявил в розыск военнослужащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива.

Как сообщалось, ранее Басманный суд Москвы заочно "арестовал" Виталия Маркива. В суде не уточнили других подробностей, однако источник российского агентства ТАСС в правоохранительных органах подчеркнул, что речь идет именно о военнослужащем Национальной гвардии Украины Виталие Маркиве, оправданном 3 ноября этого года Апелляционным судом Милана.

4 ноября Виталий Маркив вернулся в Украину. Нацгвардеец предположил участие Российской Федерации в организации его ареста и вынесении приговора.