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МИД назвал "ничтожным" объявление Маркива в международный розыск

МИД назвал "ничтожным" объявление Маркива в международный розыск

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Министерство иностранных дел Украины считает постановление Следственного комитета РФ по выдвижению "обвинения" военнослужащему Нацгвардии Виталию Маркиву и объявление его в международный розыск ничтожным. Об этом говорится в комментарии пресс-службы МИД Украины Олега Николенко, имеющимся в распоряжении УНН.

"Считаем, что постановление Следственного комитета РФ по выдвижению "обвинения" военнослужащему Национальной гвардии Украины Виталию Маркиву в убийстве и объявление его в международный розыск ничтожным. Следственный комитет России в очередной раз прибегает к подмене правоохранительных функций выполнением политических заказов. Это касается и вопроса использования Интерпола для политически мотивированных преследований", - подчеркнул представитель МИД.

В ведомстве подчеркивают, что Министерство иностранных дел в полной мере выполнит свои функции и обеспечит защиту прав и интересов граждан Украины.

Напомним, СК Российской Федерации обвинил и объявил в розыск военнослужащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива.

Как сообщал УНН, ранее Басманный суд Москвы заочно "арестовал" Виталия Маркива. В суде не уточнили других подробностей, однако источник российского агентства ТАСС в правоохранительных органах подчеркнул, что речь идет именно о военнослужащем Национальной гвардии Украины Виталие Маркиве, оправданном 3 ноября этого года Апелляционным судом Милана.

Глава МВД Украины Арсен Аваков сегодня заявил, что Национальное центральное бюро Интерпола в Украине направило в Генеральный секретариат Интерпола информацию о возможной провокации со стороны РФ об объявлении в розыск военнослужащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива.

Источник: УНН
Теги: МИД, Россия, Украина, розыск
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