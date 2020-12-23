Комитет ВР отправил на доработку законопроект об ответственности за отрицание агрессии РФ

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Комитет по вопросам правоохранительной деятельности отправил на доработку проект Закона об установлении ответственности за отрицание международных преступлений и агрессии Российской Федерации против Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады.

"Народные депутаты приняли решение направить на доработку проект Закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно установления ответственности за отрицание международных преступлений, агрессии Российской Федерации, преступлений, связанных с оккупацией Российской Федерацией части территории Украины, нарушения отдельными категориями лиц запретов и ограничений по установлению связей и взаимодействия с органами власти Российской Федерации, оккупационными администрациями, усиление ответственности за уголовные преступления против основ национальной безопасности Украины, окружающей среды и собственности, совершенные на временно оккупированной территории Украины" № 4085", - говорится в сообщении.

Добавляется, что члены комитета рассмотрели законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс относительно установления уголовной ответственности за публичное отрицание факта вооруженной агрессии Российской Федерации и временной оккупации части территории Украины № 4189.

Проектом предлагается дополнить Уголовный кодекс новой статьей 436-2, предусматривающей уголовную ответственность за соответствующие публичные высказывания, а также изготовление и распространение материалов с таким отрицанием, а также если те же действия, совершенные лицом, которое является представителем власти, или, если они совершенные повторно или с использованием средств массовой информации.

Комитет рекомендует Верховной Раде направить проект № 4189 на доработку.

Напомним, Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политике парламента рекомендовал параменту принять законопроект, который предусматривает наказание для средств массовой информации, которые отрицают факт военной агрессии России против Украины.