Кабмин одобрил направления деятельности "Приват Банка" до 2024 года

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Кабинет министров Украины одобрит основные направления деятельности "Приват Банка" на 2020-2024 годы. Согласно которым миссия банка заключается в предоставлении финансовых услуг высокого качества. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.

"В начале сентября 2020 года Кабмин одобрил обновленные Основы стратегического реформирования государственного банковского сектора (далее - Основы). Обновленные Основы стали основой для просмотра и актуализации стратегий банков государственного сектора.

В связи с этим сегодня, 23 декабря 2020 года, на заседании правительства было принято распоряжение "Об одобрении основных направлений деятельности акционерного общества коммерческий банк "ПриватБанк" 2020-2024 годы", разработанное Министерством финансов Украины", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в соответствии со статьей 7 Закона Украины "О банках и банковской деятельности" (далее - Закон) единственным акционером государственного банка является государство. Функции по управлению корпоративными правами государства в государственном банке осуществляет Кабинет Министров Украины.

Согласно Закону Кабинет министров Украины также выполняет функции высшего органа управления государственного банка. Определение основных направлений деятельности государственного банка относится к исключительной компетенции высшего органа. Решение высшего органа оформляются актами Кабинета министров Украины, проекты которых готовятся и вносятся на рассмотрение Кабинета министров Украины Министерством финансов и не подлежат согласованию с другими заинтересованными органами.

"Принятое распоряжение Кабинета министров Украины "Об одобрении основных направлений деятельности акционерного общества коммерческий банк "Приват банк" на 2020 - 2024 годы" определяет основные направления деятельности ПриватБанка на 2020 - 2024 годы, которые обеспечат его надлежащее функционирование и будут способствовать эффективному управлению государственным банком, защите прав вкладчиков, кредиторов, государства как акционера и станут основой для разработки стратегии его дальнейшего развития", - говорится в сообщении.

Так, согласно основным направлениям деятельности ПриватБанка на 2020 - 2024 годы миссия банка заключается в предоставлении финансовых услуг высокого качества, что обеспечит поддержку и усиление своей позиции на рынке в качестве ведущего розничного банка Украины.

Напомним, ПриватБанк был национализирован в 2016 году. 18 апреля 2019 года Окружной админсуд Киева признал незаконной национализацию ПриватБанка.

Также, 18 апреля 2019 Окружной административный суд Киева признал противоправными решения, следствием которых стала национализация ПАО "КБ "ПриватБанк", и признал недействительным с момента заключения договор купли-продажи государством акций банка.