Зеленский подписал закон о восстановлении ответственности за ложь в декларациях

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Президент Владимир Зеленский подписал закон Украины “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно установления ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления” № 1074-ІХ. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента Украины, передает УНН.

“Закон возвращает ответственность за декларирование недостоверной информации и за непредставление субъектом декларирования декларации, которая была отменена решением Конституционного суда Украины. Соответствующие изменения вносятся в Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс и закон Украины „О предотвращении коррупции“”, — говорится в сообщении.

Добавляется, что подписанный документ устраняет пробелы в законодательстве, возникшие в связи с решением Конституционного суда Украины от 27 октября 2020 года, и обеспечивает возможности привлечения к уголовной ответственности за декларирование недостоверной информации и за непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Напомним, рабочая группа Верховной Рады по урегулированию конституционного кризиса наработала новый законопроект о деятельности Конституционного суда Украины, его уже зарегистрировали в парламенте.

Документ предусматривает ряд нововведений. В частности, предлагается, чтобы Конституционный суд принимал решение двумя третями от своего состава. Этот законопроект о КСУ должен пройти первое чтение уже в январе, а с окончательным принятием прогнозируют задержки.