Украина недовольна сотрудничеством с Ираном по катастрофе МАУ - Кулеба

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба имеет высокий уровень беспокойства сотрудничеством с Ираном относительно катастрофы МАУ. Об этом он заявил на брифинге, передает корреспондент УНН.

"Меня беспокоит, притом это не нижний уровень беспокойства, а такой очень серьезный уровень, то, что переговорный процесс с Ираном затянулся из-за того, что мы не получаем от них соответствующей информации", - сказал Кулеба.

Напомним, как сказал заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин, украинская сторона пока не получила технический отчет о январской катастрофе украинского пассажирского самолета авиакомпании МАУ, сбитого вблизи Тегерана.