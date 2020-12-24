Минздрав ожидает рост количества больных COVID-19 в ближайшее время

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Министерство здравоохранения на фоне новогодних мероприятий ожидает роста количества больных в Украине в ближайшее время. Об этом сказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов журналистам в Киеве, передает корреспондент УНН.

"Мы ожидаем рост числа больных от других вещей, связанных с празднованием Нового Года и уже происходят. Вы уже могли увидеть по открытию елок, как это происходит, какое количество людей. И, давайте говорить откровенно, как соблюдают правила, установленные в нашей стране - все это, безусловно, приведет к росту числа больных в ближайшей перспективе, мы это понимаем", - сказал министр.

По его словам, меры, которые могут спровоцировать быстрое распространение - это ярмарки, новогодние мероприятия, в том числе на улице.

Напомним, по данным Минздрава, количество случаев коронавирусной болезни COVID-19 в Украине на 8 часов утра сегодня превысила миллион, суточный прирост - почти 11,5 тысяч, рост по сравнению с сутками ранее, впрочем количество выздоровевших третьи сутки подряд превышает количество заболевших.

При этом госпитализированных человек з сутки снова - под 3 тысячи.

Напомним, 9 декабря правительство объявило, что жесткий карантин в Украине вводится с 8 по 24 января.

При этом в Украине с 19 декабря ввели новые карантинные ограничения.