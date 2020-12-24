НБУ ввел новые правила проверки банкиров на время карантина

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Национальный банк утвердил формат тестирования руководителей банков и кандидатов на руководящие должности во время карантина. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"Национальный банк детализировал процесс проверки соответствия руководителей банков и кандидатов на руководящие должности требованиям профессиональной пригодности во время карантина", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в ноябре Национальный банк решил на период действия карантинных ограничительных мер проводить тестирование руководителей банка и кандидатов на руководящие должности в форме опроса во время видеоконференции.

"23 декабря Квалификационная комиссия Национального банка утвердила формат и условия такого опроса:

опрос проводится во время видеоконференции;

ход опроса с участием кандидата фиксируется с помощью видеозаписи с применением дистанционной связи;

вопросы и варианты ответов выводятся на экран;

общее количество вопросов для опроса - 15, длительность опроса - не более 25 минут;

опрос будет считаться сданным, если кандидат предоставит 11 и более правильных ответов;

кандидат, не прошедший опрос, имеет право на одну повторную попытку", - отмечается в сообщении.

Так, решение о проведении тестирования руководителей банка и кандидатов на руководящие должности в форме опроса во время видеоконференции были утверждены постановлением правления НБУ от 3 апреля. После потери в силе требования по тестированию руководителей банка и кандидатов на руководящие должности определяются в соответствии с требованиями постановления правления НБУ от 21 декабря.

Напомним, Национальный банк Украины по результатам анализа деятельности 1414 финансовых компаний, ломбардов и компаний-лизингодателей Украины за 9 месяцев года сообщил об основных трендах небанковского рынка.



