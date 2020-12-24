Суд и прокуратура отказались закрыть уголовное дело оффшоров Суркисов против ПриватБанка

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Голосеевский райсуд Киева отказался удовлетворить жалобу представителя ПриватБанка на постановление Киевской городской прокуратуры, которой финучреждению было отказано в удовлетворении ходатайства о закрытии уголовного производства, открытого за невыполнение госбанком скандального решения Печерского райсуда. Об этом свидетельствуют данные Единого реестра судебных решений, передает УНН.

Указанным постановлением ПриватБанк обязан выполнять депозитные договоры, заключенные кипрским филиалом банка с оффшорами Суркисов, на 350 млн долларов, из которых 100 млн долларов - проценты, начисленные по ставке 13% годовых.

Вклады оффшорных компаний Суркисов в кипрском филиале ПриватБанка, как средства связанных лиц - попали под процедуру bail-in при национализации банка в декабре 2016 года.

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Напомним, 2 сентября Печерский райсуд Киева под председательством Сергея Вовка удовлетворил иск оффшорных компаний братьев Суркисов к ПриватБанк на 350 млн долларов. И сделал это без рассмотрения спора по существу - в качестве обеспечения иска.

7 сентября депутат Камельчук внес в Раду законопроект №4064 - с целью заблокировать возможность осуществления таких выплат. Впоследствии, аналогичный проект, с разницей лишь в названии, внес еще и Минюст.

8 сентября исполнение скандального постановления Печерского суда остановил Верховой Суд.

Вместе с тем, недавно "Приват" сообщил о попытке оффшоров семьи Суркисов остановить обжалование решения о 350 млн долларов. Кроме того, банк озвучил требование, чтобы кассационное производство на решение Печерского суда от 2 сентября на пользу семьи олигархов слушал ВС.