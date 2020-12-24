ВСК по пожарам в Луганской области распланировала свою работу: вызывают руководство ОГА

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Временная следственная комиссия ВР по вопросам расследования причин возникновения в 2020 году масштабных пожаров в Луганской области распланировала свою работу, на следующее заседание вызывают главу ОГА для дачи показаний, передает УНН.

"На заседании все вопросы повестки дня были поддержаны единогласно. Определили первоочередные мероприятия. На 30 декабря 2020 года запланировано заседание ВСК, на которое мы официально приглашаем главу Луганской ОГА-ВЦА Сергея Гайдая и директора департамента по вопросам гражданской защиты и территориальной обороны ОГА-ВЦА Александра Чалого для дачи показаний и объяснений по вопросам, которые находятся в ведении ВСК", - сказал глава ВСК, народный депутат Украины Руслан Горбенко.

По его словам, в начале следующего года, в январе 2021 года, комиссия начнет процесс сопоставления полученных официально материалов на первые запросы ВСК.

"Отдельно будут получены объяснения от представителей органов власти, государственных предприятий и правоохранительных органов, по доверенности от ВСК, предоставленной заместителю главы Сергею Вельможному. Полученные показания и объяснения будут добавлены к массиву исследуемой информации. Также материалы, полученные в рамках работы ВСК, будут предоставлены экспертам, которых предоставили органы центральной власти, научные учреждения и общественные объединения, имеющие отношение к предмету ведения ВСК", - добавил Горбенко.

Напомним, как ранее сообщали в ВСК, люди, пострадавшие от массовых пожаров в Луганской области, получат выплаты от государства, виновные будут найдены.