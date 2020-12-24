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Распространение нового штамма коронавируса: Верещук не считает закрытие границ панацеей

Распространение нового штамма коронавируса: Верещук не считает закрытие границ панацеей

Ирина Верещук

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Из-за распространения нового штамма коронавируса некоторые страны закрывают свои границы, Украина же пока не собирается принимать такие меры. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявила народный депутат от партии "Слуга народа" Ирина Верещук, передает УНН.

"С течением этой болезни, вируса, с новыми его мутациями, которые мы и наблюдаем онлайн почти год, я для себя сделала вывод, что не удастся ничего. Давайте искренне посмотрим правде в глаза: закрыть границу это точно не означает, что штамм не попадет. Не будет авиа сообщения, будет другое сообщение. Для меня этот вопрос остался открытым, насколько сообщение, которое есть между королевством и Украиной удастся закрыть и уберечься", - прокомментировала она.

Верещук подчеркнула, что ни одна мировая модель противодействия вирусу себя не оправдала.

"Ни одна модель, которая работает в мире, не является совершенной. Даже тесты не решают вопрос по существу, а решает вопрос обеспеченности больничными койками, кислородом, - всем необходимым. Здоровье врачей, медперсонала, их защищенность - это то, что нас может спасти", - подчеркнула она.

Источник: УНН
Теги: граница, Украина, Коронавирус, карантин, нардепы, Слуга народа
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