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Верещук прокомментировала повышение тарифов для населения под Новый Год

Верещук прокомментировала повышение тарифов для населения под Новый Год

Ирина Верещук

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Уже 1 января истекает срок действия льготных тарифов на электроэнергию для населения. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявила народный депутат от партии "Слуга народа" Ирина Верещук, передает УНН.

Лично она убеждена, что повышать тарифы нельзя, а правительство должно представить план действий.

"Государственная политика должна быть повернута лицом к украинцам, потому что они не имеют возможности платить повышенные тарифы. Эти тарифы и так слишком повышенные относительно доходов, если мы говорим о среднем домохозяйстве. Не могут люди себе это позволить. Государство не имеет морального и политического права залезать в карманы к украинцам. Надо рынок так откорректировать, чтобы он работал для украинцев, для чего рынок без украинцев?" - отметила Верещук.

Как ранее сообщал УНН, правительство и Минэнерго планируют повысить тарифы для населения. Ранее цену на газ поднял "Нафтогаз", бывший менеджер которого Юрий Витренко отныне возглавляет Минэнерго.

Источник: УНН
Теги: Украина, тарифы, электричество, Слуга народа
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