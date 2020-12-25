Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,46 0,0000  EUR: 34,62 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Смена правительства, премьер-министра и вакцинация: эксперт дал политический прогноз на 2021-й год
Смена правительства, премьер-министра и вакцинация: эксперт дал политический прогноз на 2021-й год
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
72015

Зеленский рассказал, почему не звонит Путину относительно Донбасса

Зеленский рассказал, почему не звонит Путину относительно Донбасса

Владимир Зеленский

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Президент Владимир Зеленский считает, что президент России Владимир Путин пообщается с ним об урегулировании конфликта на Донбассе, однако пока нет предмета для такого разговора. Об этом глава государства заявил в интервью “Фокус”, передает УНН.

“Я могу ему позвонить, он точно со мной пообщается”, — сказал Зеленский.

На вопрос, почему он не звонит Путину Президент отметил: “Потому что нет предмета для разговора”.

По его словам, если продолжится задержка со встречей советников лидеров стран Нормандского формата, то он будет общаться с президентом РФ обязательно.

“Как президент Украины я должен решать с ним все сложные вопросы. И если это поможет быстрее остановить войну, я должен с ним общаться. К тому же, я считаю, что должен быть как диалог как в Нормандском формате, так и прямой диалог. Потому что есть вопросы, которые мы не задаем в Нормандском формате — ни вопрос заложников в России или Крыму, ни вопрос Крыма. Этот формат сугубо о Донбассе. Поэтому мы должны говорить с ним глобально тет-а-тет”, — заявил Зеленский.

Как сообщал УНН, по словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, существует 5 сценариев развития событий на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Совета национальной безопасности и обороны Украины, пока события развиваются по первому сценарию.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Владимир Путин, Крым, Нормандский формат, Нормандская четверка, Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.