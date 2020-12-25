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В январе и феврале доставка пенсий будет происходить по тарифу 2020 года - Укрпочта

В январе и феврале доставка пенсий будет происходить по тарифу 2020 года - Укрпочта

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Укрпочта в январе и феврале 2021 года будет доставлять пенсии по тарифу 2020 года, за это время с профильными министерствами обсудят новые тарифы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу компании.

"Укрпочта продлит действие текущего договора по доставке пенсий в январе и феврале по тарифам 2020 года и продолжит обсуждение новых тарифов на 2021 год. Это предложение национального почтового оператора принял Пенсионный фонд Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пенсионерам в течение двух первых месяцев 2021 года будут выплачены и доставлены пенсии по обычному графику.

"В компании надеются, что заключая дополнительное соглашение, Пенсионный Фонд публично заявит о разрешении пенсионерам на время карантина дистанционно переходить на обслуживание в Укрпочту из банков, особенно в тех населенных пунктах, где закрываются их отделения, а электронная цифровая подпись там не работает", - добавили в сообщении.

По информации компании, в настоящее время предложения Укрпочты обрабатываются в профильных министерствах и предприятие ожидает их решения.

Как сообщал УНН ранее, "Укрпочта" угрожает прекратить доставку пенсий с 1 января 2021 года, если Кабинет министров Украины не рассмотрит вопрос оплаты доставки пенсий.

Источник: УНН
Теги: Украина, тарифы, пенсии, Укрпочта
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