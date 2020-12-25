Зеленский поздравил Трюдо с Днем рождения

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил премьер-министра Канады Джастина Трюдо с Днем рождения и поблагодарил за поддержку Украины, передает УНН со ссылкой на Twitter Главы государства.

"С Днем рождения, Джастин Трюдо желаю крепкого здоровья, достижения всех амбициозных целей и сил для преодоления всех вызовов бурного мира. У Украины и Канады дружба укреплялась с годами. Я благодарен за поддержку и помощь, оказываемую Украине", - написал Зеленский.

Напомним, Президент Владимир Зеленский приветствовал ратификацию Канадой Соглашения о совместном аудиовизуальном производстве с Украиной и поблагодарил лично Премьер-министра господина Трюдо за завершение всех процедур, необходимых для вступления в силу этого соглашения.