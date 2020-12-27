ООС: боевики трижды нарушили режим "тишины"

КИЕВ. 27 декабря. УНН. На Донбассе боевики с начала суток “трижды” нарушили режим “тишины”. Несмотря на это, в штабе ООС сообщают, что ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.

“В течение текущих суток, 27 декабря, в большинстве районов ответственности наших бригад наблюдалась тишина. Несмотря на относительное затишье, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня”, — говорится в сообщении.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, недалеко от населенного пункта Марьинка, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь в сторону украинских позиций из стрелкового оружия.

Отмечается, что вражеская огневая активность была замечена и неподалеку Авдеевки, где для корректировки огня из гранатометов различных систем враг применил БПЛА. Оперативные действия наших средств РЭБ остановили дальнейшее использование БПЛА после пересечения линии разграничения.

“На многочисленным обстрелы противника украинские воины оказали врагу адекватный ответ. Среди украинских воинов боевых потерь и ранений нету. Украинские защитники находятся наготове к вероятным коварным и провокационным действиям врага и в случае угрозы жизни или здоровью, готовы предоставить адекватный ответ”, — говорится в сообщении.

Так, в районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня саперы ГСЧС разминировали почти 2 гектара территории и передали на уничтожение 32 взрывоопасных предмета.

“Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинским воинами”, — отмечается в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки, 26 декабря, боевики раз нарушили “режим тишины” на Донбассе.