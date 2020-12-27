Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,46 0,0000  EUR: 34,62 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Эксклюзивные новости УНН
Смена правительства, премьер-министра и вакцинация: эксперт дал политический прогноз на 2021-й год
Смена правительства, премьер-министра и вакцинация: эксперт дал политический прогноз на 2021-й год 60360
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
79350

В Кремле вновь вспомнили слова Зеленского о Второй мировой войне и назвали их "ошибкой"

В Кремле вновь вспомнили слова Зеленского о Второй мировой войне и назвали их "ошибкой"

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков снова назвал “ошибкой” высказывания Президента Украины Владимира Зеленского о Второй мировой войне, передает УНН со ссылкой на агентство ТАСС.

“Это была огромная ошибка, особенно в год 75-летия Победы”, — сказал представитель Кремля в интервью программе “Москва. Кремль. Путин”, показанном в воскресенье на федеральном телеканале “Россия-1”.

По его мнению, такие высказывания якобы “сильно резанули не только слух, но и сердце не только (президента РФ Владимира) Путина, но и огромного количества ветеранов”. “Да и вообще всех, кто живет на территории бывшего Советского Союза, чьи предки участвовали в этой войне — всех их сильно резануло, в самой Украине очень много таких”, — уверен представитель Кремля.

Зеленский во время своего визита в Польшу в январе этого года обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны вместе с нацистской Германией. Как сказал тогда Президент Украины, Польша и польский народ первыми ощутили на себе сговор тоталитарных режимов, что и привело к началу войны.

Ранее, комментируя эти его высказывания, Путин заявил, что на двусторонних отношениях России и Украины такие заявления скажутся негативно. Президент России также отметил, что и для самого Зеленского якобы “ничего в этом хорошего нет”. В целом Кремль заявив, что слова Зеленского об СССР “ложные и оскорбительные”.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Кремль, Вторая мировая война, Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.