В Иране заявили, что передали Украине отчет о катастрофе самолета МАУ

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Иран передал Киеву окончательный технический отчет по результатам расследования причин катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины", который был сбит в аэропорту Тегерана 8 января. Об этом сообщил пресс-секретарь МИДа Ирана Саид Хатибзаде, сообщает IRNA, передает УНН.

"Реагируя на заявления Украины о том, что она не получала никаких сообщений об авиакатастрофе, он (Саид Хатибзаде - ред.) сначала выразил соболезнования семьям погибших, а затем отметил, что Организация гражданской авиации как орган, который ответственен за технические дела, согласно своих обязанностей, представила Интернет-видеоотчет для Украины и других сторон", - говорится в сообщении.

Также не указывается, когда именно данный отчет был передан Украине и другим партнерам.

Как сообщалось ранее в УНН, по словам главы МИДа Украины Дмитрия Кулебы, в Киеве недовольны сотрудничеством с Ираном по катастрофе МАУ. Перед этим, 23 декабря, заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин сообщил, что Украина не получила окончательного отчета Ирана о катастрофе самолета МАУ.

Напомним, рейс PS752 "Тегеран-Киев" (самолет Boeing 737-800) "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января утром. В результате авиакатастрофы погибли 176 пассажиров и членов экипажа, среди которых 11 украинцев и 63 граждан Канады.

Иранские войска 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "враждебную цель", а именно - за крылатую ракету. При этом, в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.