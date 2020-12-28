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КПВВ будут объектами оборонного назначения: правительство определило основные требования к обустройству

КПВВ будут объектами оборонного назначения: правительство определило основные требования к обустройству

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Кабинет министров Украины на заседании в понедельник утвердил положение об обустройстве контрольно-пропускных пунктов въезда на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях, территории АРК и Севастополя и выезда из них, передает корреспондент УНН.

“С самого начала создания всех КПВВ, с начала 2014 года, с начала агрессии российской Федерации, по сути каждый пункт жил отдельной жизнью, и возникла проблема с их техническим обустройством, созданием надлежащих технических условий для людей, которые пересекают линию соприкосновения и административную границу. Положение определяет основные требования к обустройству КПВВ”, — сообщил вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

По его словам, в первую очередь это определение режимной зоны, сервисной зоны, сервисного обслуживания.

“Режимная и сервисная зона КПВВ будут обустраиваться именно временными модульными сооружениями с соответствующей защитой от стрелкового оружия. Важно, что КПВВ будут объектами оборонного назначения, и также снимается вопрос отсутствия единого хозяина, что имело негативное влияние на качество их содержания. Наша задача — это создание и обеспечение простых человеческих потребностей”, — сообщил министр.

Правительство поддержало проект постановления с доработкой в 1 день.

Напомним, российские вооруженные формирования второй месяц подряд оставляют заблокированными дорожные коридоры напротив контрольных пунктов въезда-выезда “Счастье”, “Золотое”, “Гнутово”, “Майорское” и “Марьинка”.

Фактический пропуск осуществляют только два КПВВ.

Источник: УНН
Теги: КМУ, Украина, КПВВ, ОРДЛО
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