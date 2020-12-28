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Россия начала новый этап давления на Украину - эксперт

Россия начала новый этап давления на Украину - эксперт

Олег Жданов

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Обстрелы позиций украинской армии на Донбассе являются началом нового этапа давления России на Украину. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил военный эксперт Олег Жданов, информирует УНН.

"Активизация может быть связана с тем, что ожидания Российской Федерации закончилось, и они начинают новый этап давления на Украину путем конфронтации на фронте для принуждения нас выполнить Минские договоренности так, как они трактуются. Это единственная причина", - пояснил Жданов.

Напомним, за минувшие сутки, 27 декабря, боевики семь раз нарушили "режим тишины" в Донбассе.

Добавим, что по состоянию на 24 декабря, с начала 2020 года в боевых действиях на Донбассе погибли почти полсотни украинских военных. Только во время "перемирия" - четверо из них.

Отметим, что в Кремле считают, что в исполнении Минска якобы "невооруженным глазом заметна пассивность Киева".

Источник: УНН
Теги: Россия, Донбасс, Украина, эксперт
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