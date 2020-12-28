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В Украине приняли концепцию развития электронного здравоохранения

В Украине приняли концепцию развития электронного здравоохранения

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Кабинет министров на заседании в понедельник одобрил концепцию развития электронного здравоохранения Украины до 2025 года, передает корреспондент УНН.

"Предлагается концепция развития электронного здравоохранения Украины. Реализация концепции предусмотрена на период до 2025 года и предусматривает решение существующих проблем и вызовов путем обеспечения выполнения комплексных мероприятий по следующим направлениям: нормативно-правовое обеспечение развития электронного здравоохранения, организационное, управленческое и техническое обеспечение развития электронного здравоохранения, ресурсное обеспечение развития электронного здравоохранения, обеспечения качества, безопасности и доступности электронного здравоохранения", - сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его словам, финансирование мероприятий реализации концепции осуществляется за счет и в пределах средств государственного и местных бюджетов, утвержденных на соответствующий год, международной технической финансовой помощи и других запрещенных законодательством источников.

Напомним, в начале декабря рабочая группа Минздрава разработала проект концепции развития электронного здравоохранения, который уже находится в Кабинете министров.

Как сообщал УНН, план развития системы eHealth утвердили еще в октябре 2019 года.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Украина, здоровье
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