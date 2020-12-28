Пожары в Луганской области: правительство ликвидировало причины задержки выплат пострадавшим

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Кабинет министров Украины поддержал распоряжение, которым ликвидировал причины задержки выплаты помощи людям, пострадавшим в результате пожаров в Луганской области. Соответствующее решение поддержали чиновники на заседании, передает корреспондент УНН.

"По вашему мы проработали причины задержки выплаты помощи людям, пострадавшим в результате пожаров в Луганской области. Причины оказались юридическими, поскольку дома были уничтожены, соответственно были существенные сложности с оформлением права собственности и доведения такого права при оформлении помощи. Мы предлагаем усовершенствовать формулировки распоряжения Кабмина, чтобы люди до конца года могли получить причитающуюся им помощь", - сказал министр юстиции Украины Денис Малюська.

Следовательно, данное распоряжение было поддержано членами правительства.

Напомним, Временная следственная комиссия ВР по вопросам расследования причин возникновения в 2020 году масштабных пожаров в Луганской области распланировала свою работу, на следующее заседание вызывают главу ОГА для дачи показаний