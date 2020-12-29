Палата представителей США преодолела вето Трампа из оборонного бюджета, где предусмотрено 250 млн долларов для Украины
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Палата представителей Конгресса США вновь одобрил проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год, преодолев вето президента Дональда Трампа, следует из данных на сайте палаты. Проект предусматривает выделение военной помощи Украине в размере 250 млн долларов и санкции против российских газопроводов “Северный поток — 2” и “Турецкий поток”, передает УНН.
Ранее Трамп отказался подписать проект оборонного бюджета, назвав его “подарком Китая и России”. Президент отмечал, что документ не содержит “критически важных мероприятий, необходимых для обеспечения национальной безопасности”.
Для преодоления президентского вето в палате представителей проект должен был получить две трети голосов ее членов. Из 435 членов палаты представителей за преодоление вето проголосовали 322 конгрессмена, против — 87. Теперь голосования по преодолению вето предстоит провести в сенате, но день голосования в нем пока не определен.
Законопроект предусматривает выделение 740,5 млрд долларов на финансирование деятельности Пентагона.
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В тексте говорится и о предоставлении Украине 250 млн долларов (против 300 млн годом ранее) “в рамках инициативы содействия в сфере безопасности, которые пойдут на поддержку и помощь украинским вооруженным силам”.
Относительно российского “Северного потока-2” документ предлагает вводить санкции против компаний, предоставляющих страховые и сертификационные услуги, необходимые для завершения строительства. Также ограничения коснутся компаний, предоставляющих услуги для модернизации или установки сварочного оборудования на суда, участвующих в строительстве, а также их модификации или дополнительном оборудовании.
Также документ предусматривает санкции против Турции за приобретение российских ЗРС С-400 и подготовку военнослужащих в Восточной Европе.
В проекте также упоминается необходимость внедрения гиперзвуковых технологий в США в течение трех лет. Содержится и пункт о Договоре по открытому небу от Пентагона и Госдепартамента нужно составить отчет о том, как можно компенсировать информацию, которая предоставлялась Вашингтона к выходу из сделки.
Претензии Трампа к законопроекту связанные с пунктами о переименовании военных баз, названных в честь военачальников рабовладельческого Юга во времена Гражданской войны в США. Также президент указывал, что законодатели не внесли в него пункт об отмене статьи 230 закона об этике в сфере коммуникаций, которая позволяет социальным сетям уклоняться от ответственности за публикации пользователей.