С завтрашнего дня вступает в силу закон о восстановлении деятельности НАПК

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Закон №1079-IX "О внесении изменений в Закон Украины "О предупреждении коррупции" относительно восстановления институционального механизма предотвращения коррупции" официально опубликован в парламентской газете "Голос Украины" от 29 декабря, передает УНН.

Указано, что этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, то есть, 30 декабря.

Документ устраняет законодательные пробелы, возникшие в связи с решением Конституционного Суда Украины от 27 октября о признании неконституционными отдельных положений Закона Украины "О предотвращении коррупции", и обеспечивает полноценное функционирование Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Также закон устанавливает дополнительные особенности осуществления полномочий НАПК в отношении судей, судей Конституционного Суда Украины, направленные на обеспечение соблюдения гарантий независимости этих лиц. Такой подход будет учитывать решение КСУ от 27 октября и одновременно позволит сохранить эффективность и пропорциональность институционального механизма предотвращения коррупции.

Кроме того, закон предусматривает открытый круглосуточный доступ в Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.



Как сообщал УНН ранее, Президент Владимир Зеленский подписал это закон, принятый парламентом 15 декабря.