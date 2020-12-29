В Украине вступил в силу закон о продлении "особого статуса" Донбасса

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Закон, продлевающий до 31 декабря 2021 года действие статьи 1 закона “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей” официально опубликован в парламентской газете “Голос Украины”, передает УНН.

Закон продлевает на год, до конца 2021 года, возможность временного введения особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, установленного статьей 1 Закона Украины “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей”.

Добавим, что этот Закон вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщал УНН ранее, закон, продлевающий до 31 декабря 2021 года действие статьи 1 закона “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей”, возвращен в ВР с подписью Президента Украины Владимира Зеленского.