Наказание за ложь в декларациях возобновляют: закон официально опубликован

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Закон №1074-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно установления ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления" официально опубликован в парламентской газете "Голос Украины" от 29 декабря, передает УНН.

Добавим, что этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, то есть, 30 декабря.

Закон вносит изменения в Уголовный кодекс, Уголовный процессуальный кодекс и Закон Украины "О предотвращении коррупции", которыми возвращает ответственность за декларирование недостоверной информации и за непредставление субъектом декларирования декларации, что была отменена решением Конституционного суда Украины.

Как сообщал УНН ранее, Президент Владимир Зеленский подписал закон о восстановлении ответственности за ложь в декларациях.

Верховная Рада 4 декабря приняла в целом данный закон об установлении ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставлении субъектом декларирования декларации, предусмотрев в некоторых случаях и ограничение свободы до двух лет за нарушения.

Необходимость относительно его принятия появилась после решения КСУ от 27 октября, которое повлияло на антикоррупционное законодательство.